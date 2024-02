© Foto: Rebecca Blackwell - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Cathie Wood hat zum ersten Mal seit über zwei Jahren Aktien der Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC) verkauft. Auch bei Nvidia reduziert sie ihren Anteil. Stattdessen setzt sie auf dieses Tech-Unternehmen. Der Ark Autonomous Technology and Robotics ETF hat am Freitag 8. 599 American Depositary Receipts (ADRs) des größten taiwanesischen Unternehmens verkauft - TSMC. Dies war der erste Verkauf der Aktie seit Ende 2021, wie die Daten von Ark Investment zeigen. Derselbe ETF verkaufte am selben Tag 2. 362 Aktien von Nvidia. Der Hype um künstliche Intelligenz (KI) nimmt nach Nvidias herausragenden Earnings wieder zu und treibt die globalen Märkte zu neuen Höhen. So ist die Nvidia-Aktie …