© Foto: Rafael Henrique - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi will ins Geschäft mit Elektroautos einsteigen. Jetzt erklärt Xiaomi-Chef Weibing Lu, wie er im Wettbewerb mit Tesla, BYD und NIO bestehen will. Die Details. Weibing Lu sagte CNBC vor der internationalen Präsentation des Autos auf dem Mobile World Congress in Barcelona, dass dies ein guter Zeitpunkt für das Unternehmen sei, in das Premiumsegment von E-Autos einzusteigen, da es in China bereits 20 Millionen Nutzer von Premium-Smartphones habe. "Ich denke, dass sich die ersten Käufer stark mit den Smartphone-Nutzern überschneiden werden. " Das Premium-Elektroauto SU7 von Xiaomi wurde Ende Dezember in China vorgestellt, ein genauer Preis wurde jedoch …