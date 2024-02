Pyramid - durch Reverse Takeover an die Börse gekommen, seitdem kurstechnisch eher enttäuschend, ist zumindest operativ rege. Wenn auch nicht bisher nicht so erfolgreich, wie man nach dem nwm-Interview mit dem Führungsduo der Pyramid im Oktober letzten Jahres erhoffen wollte. Der Konzernumsatz 2023 beläuft sich nach vorläufigen Berechnungen auf etwa 75 Mio EUR (2022: 91,9 Mio EUR) und liegt aufgrund von Auftragsverschiebungen unter der im dritten Quartal 2023 veröffentlichten Prognose von rund 80,0 Mio EUR Besser als erwartet hat sich hingegen das operative Ergebnis entwickelt. So übertrifft das ...

