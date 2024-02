DJ Scholz bekräftigt Vorbehalte zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor einem Unterstützertreffen für die Ukraine in Paris seine Vorbehalte zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern bekräftigt. "Deutschland ist der größte militärische Unterstützer der Ukraine in Europa. Dabei bleibt es", schreibt Scholz auf der Plattform X (ehemals Twitter). "Klar ist aber: Wir werden nicht zur Kriegspartei - weder direkt noch indirekt. Diese beiden Prinzipien leiten alle meine Entscheidungen", ergänzte er mit Verweis auf Taurus.

Am Nachmittag wollen in Paris rund 20 überwiegend europäische Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Hauptthema wird die Unterstützung der Ukraine und eine bessere Koordinierung der Hilfen sein. Scholz hat in den vergangen Wochen an Europa appelliert, die militärischen Hilfen zu erhöhen.

Die Ukraine hat aber bislang keinen Erfolg mit seiner Bitte nach der Lieferung des Taurus-Waffensystems. Solch eine Lieferung wird im Kanzleramt und in Teilen der SPD kritisch gesehen, weil die hohe Reichweite von Taurus zu einer Eskalation des Krieges beitragen und deutsche Waffen russisches Gebiet treffen könnten.

