Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

FR001400BVK2 Spineway 26.02.2024 FR001400N2P2 Spineway 27.02.2024 Tausch 2000:1

SE0001296542 Cortus Energy AB 26.02.2024 SE0021513108 Cortus Energy AB 27.02.2024 Tausch 100:1

US71948P1003 Phunware Inc. 26.02.2024 US71948P2092 Phunware Inc. 27.02.2024 Tausch 50:1

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken