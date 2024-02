Nach dem Rekordhoch des DAX am Freitag haben die Anleger zum Wochenbeginn einen Gang heruntergeschaltet. Knapp unter der Bestmarke von rund 17.444 Punkten trat der Leitindex am Nachmittag mehr oder weniger auf der Stelle. Zuletzt lag das wichtigste deutsche Börsenbarometer rund 0,2 Prozent im Plus bei 17.444 Punkten.In der vergangenen Woche hatten vor allem die mit der künstlichen Intelligenz verbundenen ...

