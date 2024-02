© Foto: Nicolas Economou - picture alliance



Die Qualitäts- und Sicherheitsprobleme von Boeing kommen inzwischen bei den Airlines an. Ryanair dürfte weniger Flugzeuge als geplant erhalten und wird im Sommer wohl Flüge streichen müssen. Europas größte Billigflug-Airline Ryanair wird womöglich ausgerechnet in der starken Sommersaison Flüge streichen und Abstriche in der Flugplanung machen müssen. Grund hierfür sind Lieferverzögerungen bei Boeing, das nach gravierenden Qualitäts- und Sicherheitsmängeln weiter unter Druck steht. Ryanair-CEO fällt vernichtendes Urteil Die ursprüngliche Planung von Ryanair hatte vorgesehen, bis Ende April mit 57 neuen Flugzeugen aus dem Hause von Boeing beliefert zu werden. Boeing selbst hatte diese Zahl …