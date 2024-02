Die Borussia Dortmund Aktie erlebt einen signifikanten Kursrückgang an der Frankfurter Börse aufgrund von Unsicherheiten bezüglich der Champions League-Qualifikation. Trotz solider Finanzzahlen bleibt die Zukunft der Aktie vorerst ungewiss. Sorgen um Champions League-Qualifikation belasten Kurs Die Borussia Dortmund Aktie erlebt einen dramatischen Absturz an der Frankfurter Börse. Innerhalb kurzer Zeit verliert sie 5,1 Prozent an Wert. ...

