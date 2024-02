Die am Donnerstagabend (22.2.) verkündete neue Ausschüttungspolitik der Allianz ist kein Versuch, sich dem Trend zur Steigerung des Aktionärswerts anzuschließen. Allianz sitzt dort schon lange in der 1. Klasse. Künftig will der Versicherer 60% (bislang: 50%) des verfügbaren Nettogewinns als Dividende ausschütten und dabei immer mindestens das Vj.-Niveau zahlen. Der Blick in den Rückspiegel zeigt: In den vergangenen fünf Jahren lag die Quote im Schnitt bereits bei ...

