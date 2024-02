© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell



Michael Saylor, CEO des Softwareunternehmens MicroStrategy, hat diesen Monat 3. 000 weitere Bitcoin für 155,4 Millionen US-Dollar gekauft. Währenddessen legt aber eine andere Kryptowährung gewaltig zu. Damit stieg der Wert der Bestände des in Virginia ansässigen Unternehmens auf rund 9,88 Milliarden US-Dollar, basierend auf den Marktpreisen der Währung. Die jüngsten Käufe wurden zwischen dem 15. und 25. Februar mit Bargeld getätigt, wie aus einem am Montag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Bericht hervorgeht. Damit beläuft sich der Gesamtbestand des Unternehmens auf rund 193. 000 Bitcoin, berichtet Bloomberg. Michael Saylor, der CEO und …