Analysten der US-Großbank Citi zeigen sich für die am Mittwochabend anstehenden Quartalszahlen von Salesforce optimistisch und haben ihr Kursziel erhöht. Die US-Quartalssaison neigt sich langsam ihrem Ende entgegen, das Earnings-Highlight in dieser Woche dürften am Mittwochabend die Zahlen von Dow-Jones-Wert Salesforce werden. Für diese haben sich am Montag die Analysten der Citi besonders optimistisch gezeigt und ihr Kursziel erhöht. Kursziel deutlich erhöht, Margen-Optimismus Offenbar will man bei der Citigroup nichts anbrennen lassen und die Quartalszahlen des Anbieters von CRM-Software, also Anwendungen zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, gar nicht erst abwarten, um neue Kursziele zu …