Beijing (ots/PRNewswire) -Das chinesische Volk feierte am Samstag im ganzen Land das Laternenfest, das nicht nur ein traditionelles chinesisches Fest ist, das am fünfzehnten Tag des ersten Monats des Mondkalenders gefeiert wird, sondern auch das Ende des jährlichen Frühlingsfestes markiert.Prachtvolle Laternenvorführungen, traditioneller Drachentanz und Laternenrätsel gehören zu den Aktivitäten, mit denen die Menschen das Fest begrüßen. Die Laternenschauen im ganzen Land sind bereit, zum Ende des Frühlingsfestes im Jahr des Drachen noch einmal eine große Zahl von Touristen anzulocken.Die Zahl der Suchanfragen zum Thema "Laternenfest" auf dem Reiseportal LY.com hat sich verdreifacht, und den Daten des Reiseportals zufolge gehören Kurzstreckenfahrten zwischen den Städten zu den wichtigsten touristischen Angeboten während des Festes.Laut LY.com kommen schätzungsweise mehr als 60 Prozent der Besucher der Shanghai Yuyuan Garden Lantern Show aus anderen Städten.Der Tourismus ist einer der erfolgreichsten Wirtschaftszweige während des chinesischen Neujahrsfestes, das zahlreiche Rekorde in Bereichen wie Verkehr, Online-Verkauf und Unterhaltung verzeichnete.Nach Angaben des Ministeriums für Kultur und Tourismus wurden während des achttägigen Feiertags insgesamt 474 Millionen Reisen in ganz China unternommen, 34,3 Prozent mehr als im Vorjahr.Die Daten zeigen auch, dass Chinas Ausgaben für den Inlandstourismus 632,69 Milliarden Yuan (87,93 Milliarden Dollar) erreichten, was einem Anstieg von 47,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Schätzungen zufolge wird China während des vierzigtägigen Frühlingsfestes, das am 26. Januar begann, eine Rekordzahl von 9 Milliarden Passagierreisen verzeichnen.Nach Angaben der Verkehrsbehörden wurden in den ersten 17 Tagen des diesjährigen Frühlingsfestes mehr als 3,5 Milliarden Passagierfahrten registriert.Auch die nationalen Kinokassen sind während des Frühlingsfestes dank der wachsenden Kaufkraft der Chinesen ein großer Gewinner.Dank einer Reihe von Blockbustern erreichten die Einnahmen an den Kinokassen des Landes während des Festivals mehr als 8 Milliarden Yuan und damit ein neues Rekordniveau, wie die staatliche Filmverwaltung mitteilte.Eine weitere Tatsache kann nicht ignoriert werden: Der Anteil der Kinokassen in den Städten der dritten und vierten Reihe ist während des Festivals auf 58,0 Prozent gestiegen, was ein Fünf-Jahres-Hoch bedeutet, wie aus einem Bericht des Maoyan Research Institute hervorgeht, das den Handel mit Kinokassen verfolgt.Der Online-Konsum verzeichnete einen starken Start mit beeindruckenden Ergebnissen. Nach Angaben des Handelsministeriums beliefen sich die Online-Verkäufe während des Frühlingsfestes vom 18. Januar bis zum 17. Februar auf mindestens 800 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 8,9 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.Während des Frühlingsfestes in diesem Jahr stieg die Anzahl der Bestellungen von kleinen Programmen für Essen und Getränke sowie Wein und Reisen auf Wechat um 36 Prozent bzw. 19 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr, so die Daten.