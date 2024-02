Das chinesische Raumfahrtprogramm möchte das Ergebnis des letzten Jahres noch toppen und 40 Prozent mehr Raketen starten lassen. Damit gibt es nur noch einen Player, der mehr Raketen ins All schießt: SpaceX. Das chinesische Weltraumprogramm will in diesem Jahr rund 100 Weltraumstarts durchführen - das wäre ein neuer Rekord. Die Pläne gab die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) heute auf einer Pressekonferenz bekannt.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...