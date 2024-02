Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Mailand Fashion Week Herbst/Winter 2024 - Shenzhen Futian Fashion CarnivalIm Rahmen der Mailänder Modewoche für die Herbst-/Wintersaison 2024 fand am 23. Februar das Mode-Event "Shenzhen Futian Fashion Carnival" statt. Die High-end-Modemarken NEXY.CO, KAVON und CHLOSIO aus dem Futian-Distrikt in Shenzhen gaben ihr gemeinsames Debüt im prestigeträchtigen Palazzo Reale, dem besonderen Saal der Mailänder Modenschau. Zum ersten Mal präsentierten sich Modemarken aus Shenzhen mit einem speziellen Fashion-Event auf der Mailand Fashion Week Herbst/Winter und zeigten hochkarätige Damenmode, die der Modewoche frischen Shenzhen-Charme und Elemente aus Futian verlieh. An der Veranstaltung nahmen rund 300 Personen teil, darunter Unternehmer der italienischen Modeindustrie, Markenvertreter, führende Vertreter von Branchenverbänden, prominente Mailänder Persönlichkeiten, Mode-Influencer und internationale Medienvertreter.Die "Hand-in-Hand"-Modenschau, die Tausende von Kilometern vereinte, fand im Palazzo Reale in Mailand statt, dem offiziellen Veranstaltungsort der Modenschau. Vor der prächtigen Kulisse des Mailänder Doms zog das fantastische Zusammentreffen von östlicher Zivilisation und westlicher Kunst alle Augen auf sich.Auf dem Laufsteg fügten sich östliche Mode und Tradition aus Shenzhen und moderne westliche Mode zu einem glanzvollen Gesamtbild zusammen. Das chinesische Design steckt voller kultureller Bedeutung und wurde von der lokalen Branche und den Medien einhellig gelobt. Die Gäste vor Ort beschrieben diese großartige Show als "atemberaubend", "umwerfend", "erfolgreich" und "extrem spannend". Abseits der Bühne zückten die Modeprofis ihre Kameras und Handys, um die atemberaubenden Momente der großen Show festzuhalten, und äußerten ihre Vorfreude auf einen weiteren Shenzhen Futian Fashion Carnival bei der Mailand Fashion Week 2025. Sie zeigten sich zuversichtlich, dass ein weiterer "Modefrühling" inmitten einer regen internationalen Modekooperation stattfinden würde.Als einer der Organisatoren dieser Veranstaltung hat der Futian-Distrikt von Shenzhen in den letzten Jahren Modemarken bei ihrem internationalen Debüt umfassend unterstützt und High-end-Modemarken aktiv gefördert, damit sie an den vier großen internationalen Modewochen teilnehmen und neue Produkte vorstellen.Bei dieser Gelegenheit unterzeichneten IFSC und ICFCC im Mailänder Rathaus eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit, in der sie sich auf die internationale Förderung der Modebranche in Futian, die Kooperation mit internationalen Modeunternehmen und die Zusammenarbeit bei der Organisation von Werbeaktionen für die Modebranche verständigten.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/erfolgreiches-debut-junger-modemarken-aus-shenzhen-auf-der-mailand-fashion-week-302071398.htmlPressekontakt:Herr Wong,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The 2024 Autumn/Winter Milan Fashion Week - Shenzhen Futian Fashion Carnival, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173606/5722604