Frogwifhat oder Dogwifhat? Welcher neue Memecoin pumpt mehr?

Memecoins waren schon immer ein eigenes Phänomen, auch für Krypto-affine Menschen. Einmal mehr launchte heute wieder ein Token, wo man nicht so recht weiß, wie seine Positionierung gemeint ist: Frog Wif Hat Token ($FWIF).

Dieser neue Akteur im Memecoin-Markt zielt darauf ab, sein Pendant Dogwifhat zu übertreffen und als nächster viral gehender Memecoin im Krypto-Internet zu explodieren. Mit einem Kursplus von 225% nach der Einführung schoss der neue Frosch gleich mal mit einem riesigen Satz nach oben. Der ERC20-Token will dabei wieder einige Neuerungen bringen, um die Frosch-Memecoin-Szene aufzumischen. Einer der Punkte ist die Möglichkeit, den Token bald auch auf der Solana Blockchain kaufen zu können. Möglich machen soll dies www.portalbridge.com.

Der Schritt folgt auf eine Welle von Memecoin-Lancierungen auf Solana, die die Blockchain mit Projekten wie SMOG, MYRO und BONK - neben Dogwifhat - zu einem der aktivsten Ökosysteme für solche Kryptowährungen gemacht haben. Diese jüngsten Debütanten haben teilweise Wertsteigerungen bis zum 40-fachen ihres Ausgangswertes erlebt und ziehen weiterhin das Interesse von Tradern an, die auf der Suche nach hochrentablen Investitionen sind.

Sind die Entwickler dieselben wie von BONK oder Dogwifhat?

Also eines muss man schon sagen: Betrachtet man die Webseite des neuen Frog Wif Hat Token (frogwifhattoken.com),, kann man durchaus Ähnlichkeiten mit Dogwifhat oder SMOG feststellen. Hier liegt die Vermutung nahe, dass die Gründer dieser 100-Millionen-Market-Cap-Token ganz nach dem Motto "never change a running system" den nächsten x100 Token auf den Markt bringen wollen.

Erfahrenen Memecoin-Tradern wird beim Coin sofort auffallen, dass die Liquidität von knapp 1 Million Euro gesperrt wurde. Dies ist eines der wichtigsten Sicherheitsmerkmale eines DEX-Token, da so die Entwickler nicht einfach das Kapital aus dem Projekt ziehen können. Leider sind sogenannte Rug Pulls oft an der Tagesordnung, was durch Sicherung der Liquidität zumindest einen wichtigen Sicherheitsmechanismus für Anleger integriert.

Le Frog Wif Hat unterscheidet sich von anderen Memecoins, indem es die Essenz der französischen Meme-Kultur verkörpert und sich damit von der Masse abhebt. Diese einzigartige Positionierung, kombiniert mit der Sicherheit durch gesperrte Liquidität und der möglichen Verbindung zu den Machern erfolgreicher Vorgänger-Memecoins, macht Le Frog Wif Hat zu einem interessanten Kandidaten für Krypto-Enthusiasten und Investoren, die auf der Suche nach vielversprechenden neuen Memecoins sind.

Fairer Launch für den französischen Frosch

Wer sich mit der Welt der "Hut-Memecoins" auseinandersetzt, wird eine gemeinsame Strategie bei diesen Projekten feststellen: den "Full Token Launch". Bei dieser Methode werden alle verfügbaren Token von Anfang an auf den Markt gebracht, ohne dass Anteile für die Entwickler oder für Marketingzwecke zurückgehalten werden. Diese Vorgehensweise hat sich als ein charakteristisches Merkmal innerhalb der Memecoin-Community etabliert, wobei der Frosch mit Barett - inspiriert von seinen Vorgängern, dem Hund und der Katze - dieser Tradition treu bleibt.

Der neue Träger des stilvollen Hutes, der Frog Wif Hat, verkörpert den französischen Lifestyle durch und durch. Nicht nur das typisch französische Gebäck, das Baguette, wird als unverzichtbares Accessoire präsentiert, sondern auch andere Eigenschaften, die häufig mit Frankreich in Verbindung gebracht werden: ein mürrisches Auftreten und eine Vorliebe für ein Gläschen Rotwein zu viel.

Wie bereits bei DogWifHat beobachtet, zeichnet sich Frog Wif Hat durch sein markantes Kopfbedeckungsmerkmal aus. Das häufige Erscheinen des Frosches, der kettenraucht und eine tiefe Verachtung für Nicht-Franzosen - insbesondere Amerikaner - zur Schau stellt, trotzt humorvoll den historischen Allianzen der Revolutionskriege.

CEX Listing? Wenn es nach dem Frosch geht nur eine Frage der Zeit

Was wäre der französische Stolz ohne jede Menge Beachtung? Genau darauf zielt unser Frosch mit Hut ab: eine Listung auf Börsen wie Bitpanda, Binance oder OKX. Sein vierbeiniger Vorgänger konnte im vergangenen Jahr recht schnell eine Kapitalisierung von 378 Millionen USD erreichen, mit einem Kurs von 0,3796 USD. Auch der neue Frosch strebt in diese Richtung, was Investoren, die jetzt schon den Token kaufen, eine 200-fache Rendite bringen würde.

Die Integration von Frog Wif Hat in die Solana-Blockchain erfolgt im zweiten Schritt der Roadmap, über www.portalbridge.com, einer führenden Cross-Chain-Plattform mit einem aktuellen Gesamtwert (TVL) von über 1 Milliarde USD. Der Übergang zu Solana soll den Token auch auf der derzeit beliebten Solana Blockchain verfügbar machen, um auch dort die Investoren vom neuen Frosch zu überzeugen.

Der aufkeimende Bullenmarkt hat schon einige Gelegenheiten gezeigt, sei es mit Hunden, Katzen oder Drachen. Nun scheinen wieder die Frösche an der Reihe zu sein, um die Memecoin-Herrschaft an sich zu reißen.

