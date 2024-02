In der Vorwoche hat der Münchner Erstversicherer Allianz einen Dividendenvorschlag angekündigt, der es in sich hatte. Außerdem kündigte man an, für eine Milliarde Euro eigene Aktien zurückzukaufen. Jetzt zieht der Rückversicherer Munich Re nach. Die Dividende soll ebenfalls deutlich höher ausfallen als erwartet.Der Vorstand der Gesellschaft plant, der Hauptversammlung eine Dividende für 2023 in Höhe von 15,00 Euro je Aktie vorzuschlagen. Das liegt 20 Prozent über dem Konsens von 12,49 Euro, so die ...

