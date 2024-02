In Deutschland grassiert eine Immobilienkrise, die für viele Sorgenfalten bei Mietern und Besitzern sorgt. Allerdings könnte ausgerechnet der DAX-Konzern Vonovia ein großer Profiteur dieser Entwicklung sein. Seitdem die Zinsen im Jahr 2022 angehoben wurden, ist der deutsche Immobilienmarkt in einer deutlichen Schieflage. Ursache: die Spekulationsblase aus dem Jahr 2021 ist geplatzt, die Preise sind aber nicht so stark wie erwartet korrigiert. Wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...