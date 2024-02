Vancouver, British Columbia - 26. Februar 2024 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. ("Myriad" oder das "Unternehmen") (CSE: M, OTC: MYRUF, FWB: C3Q) freut sich, die Absteckung der Knob-Claims bekannt zu geben, ein bedeutendes Uranzielgebiet im Uranrevier Copper Mountain. Historische Informationen von Neutron Energy Inc. deuten darauf hin, dass die Knob-Claims ein potenzielles Ziel von bis zu 500.000 Pfund U3O8 bei einem Gehalt von 0,15 % (nicht verifiziert, siehe Anmerkung 1 unten) enthalten, wobei ein erhebliches Potenzial für eine Erweiterung besteht. Die Knob-Claims umfassen 52 Mineral-Claims in Wyoming mit einer Gesamtfläche von 780 Acres (siehe Abbildung 1 unten.). Das Gebiet ist jetzt Teil des Projekts Copper Mountain, an dem Myriad eine 75%ige Beteiligung hält.

Die Identifizierung und der Erwerb der Knob-Claims ist das Ergebnis von Myriads fortlaufender Überprüfung der proprietären, auf papierbasierten historischen Datensätze. Man geht davon aus, dass sich die Mineralisierung in den Knob-Zielgebieten in einer flach liegenden Bruchzone im Wirtsgranit befindet.

Abbildung 1. Myriads aktualisierte Uran-Claims

"Ich erinnere jeden an eine Aussage in einem internen Memorandum von Neutron Energy aus dem Jahr 2010, das uns vorliegt", sagte Thomas Lamb, CEO von Myriad. "Die Aussage lautet: ‚Copper Mountain hat ein Weltklasse-Potenzial bei der Brownfield-Exploration und Erweiterung des Copper Mountain-Bezirks.' Myriad Uranium ist bestrebt, diese Aussage zu bestätigen. Unsere laufende Überprüfung mehrerer historischer Datensätze hat eine Reihe überzeugender hochgradiger Ziele aufgedeckt, die nicht Teil der historischen Ressourcenschätzungen sind, über die wir bereits berichtet haben. Die Schätzungen wurden von Union Pacific erstellt, um eine Mine mit mittleren Gehalten und großen Tonnagen zu unterstützen, wobei der Fokus auf der Lagerstätte Canning in der Mitte unseres Claims lag. Union Pacific und spätere Eigentümer von Teilen unserer aktuellen Claims, wie Neutron Energy (jetzt Teil von enCore), wussten ebenfalls, dass es in diesem Bezirk zahlreiche hochgradige Explorationsziele gibt, die weiterverfolgt werden müssen, aber ihnen lief die Zeit davon. Da wir jetzt das Ruder in die Hand nehmen, sind wir optimistisch, dass Knob und andere Gebiete in unserer Pipeline den Gehalt und die Menge an Uran, die wir bei Copper Mountain melden können, deutlich erhöhen könnten. Es gibt noch viel mehr zu tun, bleiben Sie also bitte dran."

Dies ist die erste von vielen geplanten Erweiterungen bei Copper Mountain, die ein Claim-Gebiet ergänzen, das bereits die ehemals produzierende Mine Arrowhead, die Lagerstätte Canning, die Lagerstätte Fuller und eine Reihe anderer Uranlagerstätten und Minen umfasst. Es wird erwartet, dass der historische Datenschatz es Myriad auch weiterhin ermöglichen wird, das Projekt um aussichtsreiche Prospektionsgebiete zu erweitern.

Anmerkung 1

Ein qualifizierter Sachverständiger (wie in NI 43-101 definiert) hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Zielschätzung, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve zu klassifizieren, und Myriad behandelt die historische Zielschätzung nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve. Insbesondere sind dem Unternehmen die wichtigsten Annahmen, Parameter und Methoden, die zur Erstellung der historischen Zielschätzung verwendet wurden, nicht bekannt. Außerdem verfügt das Unternehmen nicht über neuere Schätzungen oder Daten in Bezug auf die historische Zielschätzung. Um die historische Zielschätzung, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, zu verifizieren, sind zusätzliche Explorationsarbeiten, einschließlich Bohrungen, erforderlich. Die Zielschätzung in dieser Pressemitteilung bezieht sich auf einen Bericht von Neutron Energy Inc. aus dem Januar 2010 mit dem Titel "The Copper Mountain, Wyoming Project, Resource Status, Potential, & Recommended Programs" von J.F. Davis und D.T. Wilton. In dem Bericht vom Januar 2010 heißt es, dass den Autoren keine Daten über das Zielgebiet Knob zur Verfügung standen, sie verweisen jedoch auf "Ferris, 1968" als Quelle. Das Unternehmen ist auf der Suche nach einer Kopie dieses Dokuments, hat sie aber noch nicht gefunden. Auf die Schätzung kann man sich nicht verlassen, solange sie nicht durch zusätzliche Arbeiten bestätigt wird.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die das Projekt Copper Mountain des Unternehmens betreffen, wurden von George van der Walt, MSc., Pr.Sci.Nat., MGSSA, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, genehmigt. Sie basieren auf der ersten Durchsicht historischer Berichte, die das Unternehmen vor Kurzem erhalten hat, durch den qualifizierten Sachverständigen. Die Informationen enthielten keine Originaldaten wie Bohrprotokolle, Probenahme-, Analyse- oder Testdaten, die den in den schriftlichen Dokumenten enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen. Daher hat der qualifizierte Sachverständige die Informationen nicht überprüft oder anderweitig verifiziert und keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren. Der qualifizierte Sachverständige hält die Informationen aufgrund des Umfangs und der Qualität der in der Vergangenheit durchgeführten und gemeldeten Arbeiten für relevant. Eine gründlichere Überprüfung aller verfügbaren Originaldaten wird durchgeführt und in zukünftigen Veröffentlichungen in größerem Detail gemeldet werden.

Über Myriad Uranium Corp.

Myriad Uranium Corp. ist ein Uranexplorationsunternehmen, das einen Anteil von 75 % an dem großen Uranprojekt Copper Mountain in Wyoming (USA) erwerben kann. Copper Mountain enthält mehrere bekannte Uranlagerstätten und historische Uranminen, einschließlich der Arrowhead-Mine, die 500.000 Pfund an eU3O8 mit einem Gehalt von 0,15 % produziert haben soll. Auf Copper Mountain wurden umfangreiche Bohr- und Erschließungsarbeiten durch die Firma Union Pacific, die einen Bergbauplan ausgearbeitet und eine Laugungsplattform für eine der Lagerstätten auf Copper Mountain errichtet hat. Die Arbeiten wurden im Jahr 1980 aufgrund fallender Uranpreise eingestellt, noch bevor der Abbau beginnen konnte. Es wurden etwa 2.000 Bohrlöcher auf Copper Mountain niedergebracht. Das Projekt verfügt über ein erhebliches Explorationspotenzial. Union Pacific hat einen geschätzten Betrag von 117 Millionen C$ (Dollar des Jahres 2023) bei der Exploration und Erschließung von Copper Mountain ausgegeben, was zur Abgrenzung bedeutender historischer Ressourcenschätzungen, die hier beschrieben sind, geführt hat.

Myriad hält ebenfalls eine 80%ige Eigentümerschaft von über 1.800 km2 an Uranexplorationslizenzen im Tim-Mersoi¨-Becken in Niger und das Optionsrecht, bis zu 100 % zu erwerben. Diese Lizenzen sind von vielen der wichtigsten Uranlagerstätten in Afrika umgeben, darunter die 384 Mio. Pfund eU3O8-Lagerstätte Imouraren von Orano, die 236 Mio. Pfund-Lagerstätte Dasa von Global Atomic und die 100 Mio. Pfund-Lagerstätte Madaouela von Goviex, und liegen auf denselben Verwerfungsstrukturen. Myriad hat außerdem eine 50%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Millen Mountain in Nova Scotia, Kanada, wobei die anderen 50 % in Besitz von Probe Metals Inc sind. Weitere Informationen finden Sie im Archiv des Unternehmens bei SEDAR+ (http://www.sedarplus.com), auf der Webseite von Myriad unter www.myriaduranium.com oder wenden Sie sich telefonisch an das Unternehmen unter +1.604.418.2877.

Aktuelle Interviews mit VSA und Crux Investor finden Sie hier und hier. Einen Videoüberblick über das Projekt Copper Mountain finden Sie hier.

Kontaktieren Sie Myriad:

Thomas Lamb

President und CEO

mailto:tlamb@myriaduranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralisierungen, die auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten vorkommen, sind nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vorkommen. Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich unter anderem auf das Geschäft, die Pläne, den Ausblick und die Geschäftsstrategie des Unternehmens. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "sollten", "werden", "wahrscheinlich", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "planen", "prognostizieren", "projizieren" und "glauben" oder andere ähnliche Wörter und Formulierungen sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können, einschließlich der Geschäftspläne des Unternehmens in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens, des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sowie des Potenzials und der wirtschaftlichen Rentabilität der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten, gesetzgeberische, ökologische und andere rechtliche, regulatorische, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen sowie technologische oder operative Schwierigkeiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die unsere zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig geprüft werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73731Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73731&tr=1



