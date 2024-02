Nickel und Kalidünger als Depotraketen! Top Projekte treffen auf riesige Nachfrage in den nächsten Jahren! Früh einzusteigen lohnt sich!

Liebe Leserinnen und Leser,

mit der steigenden Elektrifizierung des Verkehrs steigt auch die Nachfrage nach Rohstoffen wie Lithium, Kobalt oder Nickel an.

Zusätzlich will die steigende Weltbevölkerung auch ordentlich ernährt werden. Zwei heiße Investmentthemen, denen wir uns im heutigen Company-Update widmen!

Keine Lithium-Ionen Batterie ohne Nickel

Nickel und Kobalt sind die Rohstoffe, die die Canada Nickel (WKN: A2P0XC) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - in ihrem Crawford-Projekt in Kanada besitzt. Mit an Bord ist Agnico Eagle. Nickel veredelt Stahl, ist Bestandteil von Lithium-Ionen-Akkus und ist in verschiedenen Automobilteilen verbaut.

Zukunftssicherer Rohstoff durch steigende Weltbevölkerung

Ein ganz anderer Rohstoff, der sich wohl oft auch nicht so auf dem Schirm von Anlegern befindet, aber dennoch enorm zukunftsträchtig ist, ist Kali.

Die Weltbevölkerung wächst, damit der Bedarf an Nahrung, damit Dünger für einen guten Ernteertrag. Dass die Kali-Nachfrage steigen wird, da besteht weitgehend Einigkeit unter den Branchenkennern.

Aktuell wird die weltweite Verfügbarkeit von Kalidüngemitteln durch den Krieg in der Ukraine und die gegen Belarus verhängten Sanktionen eingeschränkt. Die Kalinachfrage steigt an, denn die Weltbevölkerung wächst. Auch attraktive Agrarrohstoffpreise treiben den Kalibedarf an. Große industriell geprägte Agrarwirtschaften wie etwa die USA, Brasilien, Australien oder auch Indonesien und Malaysia verbrauchen nach wie vor große Mengen Kalidünger. Dabei ist ein Ende des Krieges in der Ukraine nicht absehbar. Wobei ein Kriegsende auch wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen wird.

Für Anleger ist Kali daher ein äußerst wichtiger Bereich, der nicht vernachlässigt werden sollte. Zu den aussichtsreichen Kaligesellschaften zählt beispielsweise Millennial Potash (WKN: A3DXEK) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ - mit seinem Kaliprojekt in Gabun, Afrika. Gabun bietet ideale Bedingungen wie etwa eine gute Infrastruktur und Unterstützung durch die Regierung.

Anbei finden Sie eine tolle Kurzübersicht über Millennial Potash:

https://www.youtube.com/watch?v=dPEvn5eg6KQ

Unternehmens-Updates zu den Fortschritten bei Millennial Potash und Canada Nickel

Zusammenfassung:

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) meldete eine großartige erste Ressource mit großen Tonnagen auf seinem Banio-Projekt in Gabun und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung soll in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Kein Wunder, dass Fundamental Research in einem neuen Bericht ein Kursziel von 1,02 CAD sieht.

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ist für uns ein weiterer Überflieger. Mit seiner NetZero Metals in der Region Timmins will das Unternehmen nachgelagerte Anlagen zur Verarbeitung von Nickel und zur Herstellung von Edelstahl bauen. Die Verarbeitungsanlagen sollen die größte Nickelverarbeitungsanlage in Nordamerika und die größte Produktionsanlage für rostfreien Stahl und Legierungen in Kanada werden. In diesem Video haben wir auch ein Kursziel für Canada Nickel.

Mit Rohstoff- und Commodity TV immer die neusten Management-News aus 1. Hand!

Precious Metals Summit ist die erste unabhängige Investmentkonferenz in der Schweiz, die sich auf Entdecker, Entwickler und aufstrebende Produzenten von Gold, Silber und vielen weiteren Rohstoffen konzentriert.

Der Rohstoffsektor ist heiß! Hier gibt es nun wieder ordentlich Geld zu verdienen!

Auf Rohstoff-TV und Commodity TV erhalten Sie alle erforderlichen News und Informationen zu den unterschiedlichsten Minenunternehmen in verschiedenen Rohstoffen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: CA13515Q1037,CA60041F1018