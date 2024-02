Schon wieder: MicroStrategy kauft 3.000 Bitcoin für 155 Millionen Dollar

21 Millionen Bitcoin soll es am Ende geben. Bis es soweit ist, dauert es aber noch eine ganze Weile. Über 100 Jahre werden Miner noch Rechenaufgaben lösen müssen, um den nächsten Block an die Chain zu hängen und dafür mit BTC belohnt zu werden. Am Ende kann also längst nicht jeder einen ganzen Bitcoin besitzen. Michael Saylor sorgt dafür, dass es noch deutlich weniger Menschen werden, die je einen ganzen Coin halten. Sein Unternehmen MicroStrategy hat erneut 3.000 Bitcoin im Wert von 155 Millionen Dollar gekauft.

Fast 200.000 Bitcoin

Michael Saylor ist im Krypto-Space als Super-bullish bekannt. Er spricht davon, dass ein Coin auch mehr als eine Million Dollar kosten könnte in einigen Jahren und wenn man ihn nach seiner Strategie fragt, antwortet er nur, dass er nicht vor hat, jemals zu verkaufen. Vielen anderen würde man das wahrscheinlich nicht glauben, Saylor zeigt aber immer wieder, dass es ihm ernst ist mit Bitcoin. Erst kürzlich hat er angekündigt, dass er seine MicroStrategy-Anteile verkauft, um auch privat mehr BTC zu kaufen und nun hat auch sein Unternehmen wieder ordentlich zugelangt. Inzwischen besitzt MicroStrategy fast 200.000 Bitcoin.

MicroStrategy bought another 3,000 $BTC($155M) at $51,813!MicroStrategy currently holds 193K $BTC($9.9B), and the average buying price is $31,544.



At current prices, the profit has exceeded $3.8B! pic.twitter.com/51ccSstfLv - Lookonchain (@lookonchain) February 26, 2024

Da MicroStrategy die Coins nicht alle auf einmal und nicht erst jetzt gekauft hat, liegt der durchschnittliche Einkaufspreis bei 31.544 Dollar. Aktuell notiert BTC weit über der 53.000 Dollar Marke, was für den Wal einen Gewinn von 3,8 Milliarden Dollar bedeutet. Damit geht natürlich auch die Aktie wieder steil nach oben. Allein heute steigt der Kurs von MicroStrategy um 14 % und damit mehr als Bitcoin. Im gesamten letzten Jahr waren Investoren besser dran, wenn sie in die Aktie investiert haben und nicht in das digitale Gold. Während BTC 127 % zugelegt hat, sind es bei MicroStrategy-Anteilen mehr als 200 %.

Bullishe Prognosen für Bitcoin

Dass MicroStrategy auch beim aktuellen Kurs von mehr als 53.000 Dollar immer noch Bitcoin kauft, ist keine große Überraschung. Die Prognosen, die für dieses Jahr ausgesprochen wurden, liegen weit über der 100.000 Dollar Marke. Bullishe Analysten sprechen sogar von Kurszielen von mehr als 500.000 Dollar.

We're watching the new 9 ETFs buy 10K BTC??? a day. If you think 500K is impossible, you just haven't thought through the consequences of an inelastic supply curve and a massive demand shock (ETF approval). https://t.co/Hc1iIbjcss pic.twitter.com/xdajlNkzJt - Thomas | heyapollo.com (@thomas_fahrer) February 25, 2024

Damit sieht es derzeit danach aus, als könnte auch ein Investment in die MicroStrategy-Aktie eine gewinnbringende Angelegenheit sein. Während MicroStrategy das digitale Gold selbst hält und verwaltet, kommen viele institutionelle Anleger durch die Spot Bitcoin ETFs, die in den USA genehmigt wurden, neu in den Kryptomarkt. Die ETF-Emittenten kaufen Tag für Tag Bitcoin im Wert von hunderten Millionen Dollar im Auftrag ihrer Kunden. Es deutet zwar alles darauf hin, als könnten mit Bitcoin in den nächsten 2 Jahren noch extrem hohe Renditen erzielt werden, viele Unternehmen und Privatpersonen wollen aber aufgrund der möglichen Auswirkungen auf das Klima und des hohen Energiebedarfs nicht investieren. eTukTuk schafft hier eine umweltfreundliche Alternative.

eTukTuk: Hohe Renditen und Nachhaltigkeit vereint

Während der Energieverbrauch von Bitcoin weiterhin für Diskussionen sorgt, insbesondere im Hinblick auf Umweltbelangen, verfolgt eTukTuk ($TUK) einen innovativen Ansatz, der zum Klimaschutz beitragen soll. Das Ziel der Entwickler ist es, die zahlreichen Rikschas, die in Ländern wie Indien und Sri Lanka weit verbreitet sind und trotz ihrer geringen Größe erhebliche Mengen an CO2 emittieren, schrittweise durch elektrische Modelle zu ersetzen. Zu diesem Zweck wurde ein kosteneffizientes eTukTuk konzipiert und natürlich ist geplant, das zugehörige Ladenetz auszubauen. Dabei soll der $TUK-Token als Zahlungsmittel integriert werden.

($TUK Token-Vorverkauf - Quelle: eTukTuk-Website)

Die $TUK-Token befinden sich momentan noch in der Vorverkaufsphase, bevor sie offiziell an den Kryptobörsen gelistet werden. Während des Presales wird der Preis bereits mehrfach angehoben, was Investoren, die frühzeitig einsteigen, einen Buchgewinn vor dem offiziellen Start verspricht. Mit dem geplanten Ausbau des Ladenetzes und der zunehmenden Verbreitung elektrischer TukTuks ist mit einem Anstieg der Nachfrage nach dem $TUK-Token zu rechnen. Experten prognostizieren daher, dass der Token, der aktuell noch zum günstigen Vorverkaufspreis erhältlich ist, deutlich unterbewertet sein könnte und sein Wert nach der Markteinführung um bis zu 1.000 % steigen könnte.

