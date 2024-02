Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nel Asa hat auch am Montag erneut klar verloren. Der Titel gab um etwa -4,2 % nach und musste sich mit deutlich weniger als 0,40 Euro zufrieden geben. Schwach wie nie in diesen Jahren ist die Aktie damit. Ausgerechnet jetzt, da der Konzern seine Quartalszahlen am Mittwoch bekannt geben wird. Es geht um das 4. Quartal 2023 und damit auch um das gesamte abgelaufene [...]

