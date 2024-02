BYDs High-End-Marke YANGWANG stellt ihr erstes rein elektrisches Supercar-Modell U9 vor, das 1,68 Millionen RMB kostet und ab diesem Sommer ausgeliefert werden soll.

Der YANGWANG U9 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 309,19 km/h und schafft den Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 2,36 Sekunden.

Der YANGWANG U9 wird von zwei Kerntechnologien angetrieben, der e4-Plattform und dem DiSus-X Intelligent Body Control System, die das Segment der rein elektrischen Supercars revolutionieren.

BYD, der weltweit führende Hersteller von Fahrzeugen mit neuen Energien und Energiebatterien, präsentiert stolz das erste rein elektrische Supersportwagenmodell U9 unter seiner High-End-Submarke YANGWANG zu einem Preis von 1,68 Millionen RMB und kündigt an, dass die Auslieferung in diesem Sommer beginnen wird.

YANGWANG U9 (Photo: Business Wire)

Der YANGWANG U9 verkörpert mit seiner "Time Gate"-Designsprache eine unverwechselbare Ästhetik, die sich durch einzigartige Proportionen, Spannung und Kraft auszeichnet und seine Identität als rein elektrischer Supersportwagen widerspiegelt.

Robuste Technologien formen den streckentauglichen, straßentauglichen und verspielten U9

Die e4-Plattform ist ein Antriebssystem mit vier unabhängigen Elektromotoren als Herzstück, das eine agile und präzise und von vier Rädern unabhängige Drehmomentsteuerung bietet und den Nutzern ein Höchstmaß an Sicherheit, Leistung und Erfahrung bietet. Der YANGWANG U9 verfügt über satte 1.300 PS und ein maximales Drehmoment von 1680 Nm.

Das BYD DiSus-X Intelligent Body Control System ist eine weitere bahnbrechende Erfindung. Durch den erstmaligen Einsatz des BYD DiSus-X Intelligent Body Control Systems erreicht der YANGWANG U9 einen maximalen einstellbaren Federweg von bis zu 75 mm und eine maximale einachsige Hubgeschwindigkeit von bis zu 500 mm/s, was eine sofortige Hubkraft von über 1 Tonne ermöglicht und den bemerkenswerten Leistungssprung des U9 ermöglicht. Diese Eigenschaften sorgen für ein unvergleichliches Fahrerlebnis in verschiedenen Fahrszenarien wie Bremsen, Beschleunigung, Kurvenfahrt und Fahrbahnstöße, was die Agilität des Fahrzeugs und den Komfort für Fahrer und Passagiere erheblich verbessert. Darüber hinaus können Sie mit dem YANGWANG U9 mühelos zu Musik tanzen mit nur einem Klick.

Beispiellose Leistung definiert das rein elektrische Supercar neu

In aktuellen Tests erreicht der YANGWANG U9 eine Höchstgeschwindigkeit von 309,19 km/h und sprintet in nur 2,36 Sekunden von 0 auf 100 km/h, mit einer Beschleunigung von 0-400 m in nur 9,78 Sekunden. Außerdem wurde das Wärmemanagementsystem des U9 nach strengen Tests auf der Rennstrecke so optimiert, dass es hohen Temperaturen besser standhält, was zu einer 100%igen Steigerung der maximalen Kühlleistung führt. Die Blade Battery erleichtert die Entlade- und Kühlfunktionen und die Dual Plug-in Ultra-Schnellladetechnologie bietet eine maximale Ladeleistung von 500 kW. Darüber hinaus ist das YANGWANG U9 mit 12 aktiven und passiven Aerodynamikpaketen ausgestattet, um den Luftwiderstand zu verringern und die Wärmeableitung zu verbessern.

Der YANGWANG U9 verfügt über die Super-Kohlefaser-Kabine, eine Struktur aus verschiedenen Materialien und die CTB-Technologie der nächsten Generation. Und es trägt zu einer beispiellosen Torsionssteifigkeit von 54425N-m/deg bei. Die einseitige Druckbelastung des Daches übersteigt 11 Tonnen und sorgt für umfassende Fahrsicherheit.

Intelligente Kabine für ein unvergleichliches Fahrerlebnis

Der YANGWANG U9 ist mit der intelligenten Plattform DiLink150 ausgestattet, die von maßgeschneiderten 4nm 5G-Chips angetrieben wird. Es wurde speziell für das Fahren auf der Rennstrecke entwickelt und verfügt über einen intelligenten Rennassistenten, der umfassende Dienste für das Fahren auf der Rennstrecke mit detaillierten Informationen über fast 30 Rennstrecken in ganz China bietet.

Das Cockpit des YANGWANG U9 ist mit zwei 14-fach verstellbaren Sitzen ausgestattet, um Fahrern und Passagieren ein besseres Erlebnis zu bieten. Er ist außerdem mit dem Dynaudio Evidence Series High-End-Audiosystem ausgestattet, das ein beeindruckendes Hörerlebnis bietet.

Mit BYDs Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit definiert der YANGWANG das Wesen des Supersportwagens mit seinen Spitzentechnologien und seiner überragenden Leistung neu und bietet den Nutzern kompromisslose Sicherheit und ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

Über BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, das sich der Nutzung von technologischen Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. BYD wurde 1995 als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und verfügt heute über ein breit gefächertes Geschäftsfeld, das die Bereiche Automobile, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik mit über 30 Industrieparks in China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien umfasst. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu den Anwendungen widmet sich BYD der Bereitstellung emissionsfreier Energielösungen, die die weltweite Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Die Präsenz der Fahrzeuge mit neuer Energie erstreckt sich mittlerweile auf 6 Kontinente, über 70 Länder und Regionen und mehr als 400 Städte. Das an den Börsen von Hongkong und Shenzhen notierte Unternehmen ist als Fortune Global 500-Unternehmen bekannt, das Innovationen für eine grünere Welt liefert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bydglobal.com.

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen High-Tech-Unternehmen, das sich der Nutzung von technologischen Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von reinen Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen, um den umweltfreundlichen Wandel des globalen Transportsektors zu beschleunigen. Das Unternehmen beherrscht die Kerntechnologien der gesamten industriellen Kette der neuen Energiefahrzeuge, wie Batterien, Elektromotoren und elektronische Steuergeräte. Es hat in den letzten Jahren bedeutende technologische Fortschritte erlebt, darunter die Blade Battery, die DM-i Super Hybrid Technologie, die e Platform 3.0, die CTB Technologie, die e4-Plattform, das BYD DiSus Intelligent Body Control System und das DMO Super Hybrid System. Das Unternehmen ist der erste Automobilhersteller der Welt, der die Produktion fossil betriebener Fahrzeuge mit der Umstellung auf Elektrofahrzeuge eingestellt hat, und steht seit 11 Jahren in Folge an der Spitze der Verkäufe von Personenkraftwagen mit neuer Energie in China. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.byd.com.

