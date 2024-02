Finanzierung wird kommerzielles Wachstum beschleunigen sowie klinische und gesundheitsökonomische Belege für das ReActiv8 Restorative Neuromodulation System erweitern

Mainstay Medical Holdings plc gab heute eine Eigenkapitalfinanzierung bekannt, durch die das Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von 125 Millionen US-Dollar erhalten wird. Mainstay beabsichtigt, die Mittel zur Unterstützung des weiteren kommerziellen Wachstums von ReActiv8 Restorative Neurostimulation in den USA, Europa und Australien, für zusätzliche klinische Studien und Forschung nach der Markteinführung sowie für allgemeine Betriebsausgaben zu verwenden.

Die Finanzierung wurde von den neuen Investoren Gilde Healthcare und Viking Global Investors gemeinsam geleitet. Zu den wichtigsten bestehenden Investoren, die sich an der Finanzierung beteiligten, gehören Ally Bridge Group, Sofinnova Partners (Crossover Fund), Fountain Healthcare Partners und Perceptive Advisors.

"Eine Finanzierung dieser Größenordnung wird es uns ermöglichen, unsere Bemühungen voranzutreiben, die Behandlung von mechanischen Rückenschmerzen durch ReActiv8 Restorative Neurostimulation grundlegend zu verändern, mitunter durch die Fortsetzung unseres schnellen kommerziellen Wachstums und des Ausbaus unseres Versicherungsschutzes für ReActiv8", sagte Jason Hannon, CEO von Mainstay Medical. "Wir sind nun gut kapitalisiert, um unsere Unternehmensziele umzusetzen. Neben der kommerziellen Expansion in unseren Zielmärkten und der fortlaufenden Entwicklung und Umsetzung unseres dominierenden geistigen Eigentumsportfolios umfassen diese Ziele die Generierung zusätzlicher klinischer und gesundheitsökonomischer Daten, um weiter zu zeigen, dass der speziell entwickelte, restaurative Ansatz von ReActiv8 zur Behandlung von mechanischen chronischen Rückenschmerzen überlegen ist gegenüber konkurrierenden Therapien, die ursprünglich für andere Indikationen entwickelt wurden.

"Wir freuen uns, diese Finanzierung zu leiten und mit Mainstay zusammenzuarbeiten, um das Potenzial der ReActiv8-Therapie weiter zu erschließen", sagte Geoff Pardo, Partner bei Gilde Healthcare der auch dem Medical Board of Directors von Mainstay beitritt. "Patienten mit mechanischen chronischen Rückenschmerzen hatten bisher sehr begrenzte Behandlungsoptionen. Der restaurative Wirkmechanismus von ReActiv8 ist nicht nur einzigartig, sondern auch sehr vielversprechend

Am 23. Februar 2024 fanden zwei außerordentliche Hauptversammlungen der Aktionäre von Mainstay statt, um die Finanzierung und damit verbundene Angelegenheiten zu genehmigen. Auf den Hauptversammlungen wurden alle Beschlüsse ordnungsgemäß gefasst. Die Ergebnisse der Abstimmungen zu den einzelnen Beschlüssen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Über ReActiv8

ReActiv8 ist ein implantierbares medizinisches Gerät zur Behandlung von Erwachsenen mit therapierefraktärem chronischem Rückenschmerz (Chronic Low Back Pain, CLBP), der mit Multifidus-Muskeldysfunktion assoziiert ist. Die Multifidus-Muskeldysfunktion kann durch Bildgebung oder physiologische Tests bei Erwachsenen nachgewiesen werden, die auf eine Therapie auch auf Schmerzmittel und Physiotherapie nicht ansprechen, und die für eine Wirbelsäulenoperation nicht in Frage kommen. ReActiv8 hat die behördliche Zulassung in mehreren geografischen Gebieten erhalten und ist im Europäischen Wirtschaftsraum, in Australien, im Vereinigten Königreich sowie in den USA im Handel erhältlich.

Über Mainstay Medical

Mainstay Medical ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Vermarktung seines innovativen implantierbaren restaurativen Neurostimulationssystems ReActiv8 für Menschen mit behindernder mechanischer CLBP konzentriert. Mainstay Medical hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland, und verfügt über Tochtergesellschaften in Irland, den Vereinigten Staaten, Australien, Deutschland und den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mainstaymedical.com.

Mainstay Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf den Finanzierungsbedarf, die Strategien, Alternativen und Transaktionen des Unternehmens, die Fähigkeit zur Finanzierung seiner Ziele, kommerzielle Anstrengungen und Leistungen, Forschungsstudien und -ergebnisse, die Finanzlage, Produktdesign und -entwicklung, das Portfolio an geistigem Eigentum und dessen Umfang, behördliche Anträge und Genehmigungen sowie Erstattungsvereinbarungen enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden und sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder angedeutet werden. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Veröffentlichung ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden, unter anderem die im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthaltenen Risiken und Unwägbarkeiten, der in Verbindung mit den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens (verfügbar auf der Unternehmens-Website (www.mainstaymedical.com)). The forward-looking statements herein speak only as of the date of this announcement.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

