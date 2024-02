HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafen legt am Dienstag (10.00 Uhr) die Umschlagzahlen für das vergangene Jahr vor. Die bereits veröffentlichten Neunmonatszahlen deuten darauf hin, dass Europas drittgrößter Hafen beim Containerumschlag erneut einen Rückgang hinnehmen muss. So wurden in den ersten neun Monaten 5,84 Millionen Standardcontainer (TEU) über die Kaikanten gehoben - 7,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2022 waren 8,3 Millionen TEU umgeschlagen worden, im Jahr 2021 waren es 8,7 Millionen TEU.

Insgesamt schlugen die Unternehmen der Hafenwirtschaft in Hamburg von Januar bis September 2023 rund 86,6 Millionen Tonnen Seegüter um, 5,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Beim Massengut konnte die Menge mit 27,4 Millionen Tonnen annähernd konstant gehalten werden. Über die aktuellen Zahlen zur Umschlag- und Verkehrsentwicklung wird den Angaben zufolge Hafen Hamburg Marketing Vorstand Axel Mattern berichten. Die Bereiche Hafenbahn und Schiffsanläufe übernehme Friedrich Stuhrmann von der Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA)./klm/DP/zb