Das sind die aktuell "most crowded Trades" an der WallStreet und darum kann es für Anleger sinnvoll sein, diesen Entwicklungen fernzubleiben, um Kursverluste zu vermeiden. Wenn jeder auf einen Trend oder eine Welle aufspringt, dann ist häufig am Ende des Tages kein Kapital mehr da, dass Kurse noch weiter nach oben treiben kann. Darum macht es Sinn sich von "crowded Trades", also Spekulationen auf die jeder vom Taxifahrer bis zum Fondsmanager setzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...