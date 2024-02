SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2024 DER AKTIONÄRE DER SENIORESIDENZ AG



27.02.2024 / 07:00 CET/CEST





Zürich, 27. Februar 2024



Sehr geehrte Damen und Herren



Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information eine Kopie der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG vom 27. März 2024. GV Einladung SenioResidenz AG (PDF) Kontaktperson

Peter Mettler

Delegierter des Verwaltungsrats und CEO

SenioResidenz AG

Feldeggstrasse 26

CH-8008 Zürich

Telefon +41 (0)44 905 20 90

info@senio.ch

www.senio.ch SenioResidenz AG

Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch



