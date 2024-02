© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



KI-Highflyer Nvidia eilt weiter von einem Allzeithoch zum Nächsten - erst recht nach den starken Quartalszahlen in der Vorwoche. Wann aber ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Ein Blick in den Chart!Seit dem Jahreswechsel jede Woche ein neues Allzeithoch Nicht vielleicht jeden Tag, aber zumindest jede Woche hat Nvidia seit dem Jahreswechsel ein neues Allzeithoch markiert. Nach einem für die KI-Aktie bereits fulminanten Jahr 2023 lässt die Rallye auch in diesem Jahr bislang kein Stein auf dem anderen - die Börsenbewertung des Halbleiterherstellers nimmt inzwischen die lange als unanfechtbar geltenden Schwergewichte Apple und Microsoft ins Visier. Gleichzeitig nehmen die mahnenden Stimmen …