The following instruments on XETRA do have their first trading 27.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.02.2024Aktien1 CA21036D1050 Constellation Brands Inc. CDR2 US6706631032 Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund3 CA84859H2072 Spirit Blockchain Capital Inc.4 CA5475722065 Lowell Farms Inc.5 SE0021513108 Cortus Energy AB6 US71948P2092 Phunware Inc.7 FR001400N2P2 SpinewayAnleihen/ETP1 US698299BX19 Panama, Republik2 USV7780TAN38 Royal Caribbean Cruises Ltd.3 NZGOVDT554C2 New Zealand, Government of...4 US30161NBN03 Exelon Corp.5 XS2774843408 Investec PLC6 XS2775174340 KBC IFIMA S.A.7 US698299BY91 Panama, Republik8 US698299BZ66 Panama, Republik9 US30161NBM20 Exelon Corp.10 US91282CKD29 United States of America11 US91282CKC46 United States of America12 DE000A3G90G9 ETC Group Ethereum Staking ETP