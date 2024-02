Zoom ist immer noch gefragt bei den Kunden. Der Aktienkurs liegt am Boden, aber das operative Geschäft läuft sogar besser als erwartet. Die hohen Erwartungen der Wall Street an Workday erfüllten sich dagegen nicht. Das Wachstum stagnierte. Das Geschäft bei Adtran trübt sich immer weiter ein. Für das 4. Quartal legte man einen Verlust im niedrigen dreistelligen Millionenbereich vor.China dominiert am Dienstagmorgen den Handel in Asien. Alle Onshore-Benchmarks können während der Sitzung zulegen, während der Hang Seng Index zur ...

