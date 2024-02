Arbonia prüft Kaufangebote für die Division Climate und publiziert Jahresergebnisse 2023Bellevue Group mit marktbedingtem Rückgang des Konzernergebnisses auf CHF 15.2 MioPSP Swiss Property erzielt ein sehr gutes operatives Resultat und erhöht die Dividende auf CHF 3.85 pro Aktie Roche prüft Verkauf von Lungenmedikament Esbriet (Kreise)SIG Group AG: Ergebnis für 2023 unterstreicht starkes GeschäftsmodellStraumann Group wuchs 2023 organisch um 9.8% und investierte zugleich in zukünftiges Wachstum"Wir sind in Italien in vielversprechenden Diskussionen", Gespräch mit Vodafone-Finanzchef Luka Mucic (BöZ) Dürr-Konzern erzielt Umsatzrekord von 4,63 Mrd. € und steigert operatives Ergebnis deutlich Francotyp-Postalia Holding AG: Aufsichtsrat bestellt Friedrich Conzen als ...

