Die Plug Power-Aktie (WKN: A1JA81) dürfte sich zum Ende der Woche volatil zeigen, denn das Unternehmen präsentiert am Freitag, 1. März, die Ergebnisse für das vierte Quartal. Was erwartet die Wall Street? Und was dürfte außerdem wichtig werden? Plug Power vorgestellt Plug Power ist ein US-Entwickler und -Hersteller von Brennstoffzellen für stationäre Anwendungen (etwa Notstromanlagen) und mobile Lösungen (zum Beispiel Flurfördergeräte). Das Unternehmen ...

