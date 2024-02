Das effizienteste Instrument, um mit ETH-Staking Erträge zu erzielen

Das kostengünstigste und renditestärkste ETH Staking ETP auf dem Markt

So konzipiert, dass es die besten Ergebnisse für Anleger liefert





Frankfurt, 27. Februar 2024 - Die ETC Group stellt ihr neuestes Produkt vor, dass mit heutigem Handelsstart an der Deutschen Börse XETRA notiert wird: das ETC Group Ethereum Staking ETP (Ticker ET32; ISIN DE000A3G90G9). Dabei handelt es sich um ein börsengehandeltes Total-Return-Produkt, das einen Ethereum Staking Index abbildet. Das Ethereum Staking ETP der ETC Group ist speziell auf die hohen Anforderungen von institutionellen Anlegern zugeschnitten und bietet im Vergleich zu alternativen Staking-Lösungen und vergleichbaren Produkten auf dem Markt hervorragende Ergebnisse. Es ist das erste wirklich kostengünstige, liquide und transparente Staking-ETP, das sich an einer realen Benchmark orientiert und so optimale, institutionellem Niveau entsprechende Ergebnisse für die Anleger gewährleistet.

Abbildung des Compass Ethereum Total Return Monthly Index als Vergleichswert

Ethereumist aktuell, gemessen an der Marktkapitalisierung, die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin. ETH Staking ETPs sind Anlagevehikel, die eine Beteiligung am Kursanstieg von Ethereum sowie zusätzliche Rendite in Form von Staking-Belohnungen ("Staking-Rewards") ermöglichen. Diese werden in das ETP reinvestiert, um die Performance zu steigern. Anhand einer robusten und transparenten Benchmark, dem "Compass Ethereum Total Return Monthly Index", können Investoren zum ersten Mal die Performance im Vergleich zur marktüblichen ETH-Staking-Rendite genau nachvollziehen. Gleichzeitig können sie von dem Ethereum Staking-ETP mit den niedrigsten Gesamtkosten und der höchsten Rendite auf dem Markt profitieren.

Staking ist ein neuartiger Ansatz, um Erträge für Besitzer von Kryptoanlagen zu generieren. Wenn Anleger ihr Ethereum als Besicherung einsetzen, um Transaktionen in einem Proof of Stake.

Anlegern des ET32 steht die volle ETH-Staking-Rendite zu, abzüglich einer Gebühr von 10 %, die von den erzielten Staking-Erträgen abgezogen wird, um Staking-bezogene Kosten abzudecken. Der aktuelle marktübliche Satz für die ETH-Staking-Rendite beträgt rund 3,50 %. Alle Prämien werden in das ETP reinvestiert (thesaurierend). Die marktübliche ETH-Staking-Rendite ist laufenden Änderungen unterworfen, was durch den Indexverlauf abgebildet wird.

Fokus auf Rendite und Sicherheit für Anleger

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ETH zu staken. Jan Altmann, Director Investment Strategy der ETC Group, erklärt, dass die wichtigsten Faktoren, die die Staking-Lösung bestimmen, die Kosten, die operative Effizienz, die Liquiditätsanforderungen, ein leichter Zugang und die Verwendung der Erträge sind.

"Mit Blick auf die Ergebnisse für die Anleger hat die ETC Group alle Stellschrauben gründlich geprüft und das unserer Meinung nach beste Ethereum-Staking-Produkt mit den niedrigsten Gesamtkosten (TER + Staking-Gebühr) und den höchsten Staking-Erträgen entwickelt", so Altmann zusammenfassend.

Anleger können das neue ETP wie Aktien oder ETFs über ihr Depot bei Online-Brokern und Banken handeln, die den Handel von Krypto-ETPs auf Xetra anbieten. Wie alle Produkte der ETC Group ist auch das Ethereum Staking ETP vollständig durch die zugrundeliegenden digitalen Vermögenswerte besichert. Das Ausfallrisiko des Emittenten wird durch einen unabhängigen Treuhänder reduziert. Die digitalen Vermögenswerte, die dem ETP zugrunde liegen, werden von einer spezialisierten Depotbank sicher und professionell in einer Offline-Umgebung verwahrt. Alle Transaktionen werden zudem von einem spezialisierten Administrator unabhängig überwacht. Dieser verfügt über ein Vetorecht für jede Transaktion - eine einzigartige Kontrollinstanz, die von der ETC Group eingerichtet wurde, um operative Fehler zu minimieren und die Möglichkeit von Wirtschaftskriminalität innerhalb des Produktzyklus auszuschließen.

Das Produkt bietet Anlegern eine effiziente, regulierte und sichere Möglichkeit, die Vorteile von Ethereum Staking zu nutzen und hilft ihnen dabei, ihr Krypto-Portfolio zu diversifizieren.

ET32 Trading Information

ETP Name Börse der Primärnotierung Börsenkürzel ISIN WKN Handelswährung ETC Group

Ethereum Staking ETP Deutsche Börse XETRA ET32 DE000A3G90G9 A3G90G EUR ETC Group

Ethereum Staking ETP Deutsche Börse XETRA (https://www.boerse-frankfurt.de/etf/de000a27z304-etc-issuance-gmbh-0-000) ET33 DE000A3G90G9 A3G90G USD

Die Produktliste mit allen Börsennotierungen und Handelsinformationen finden Sie unter at https://etc-group.com/de/products/. Bitte kontaktieren Sie uns über investors@etc-group.com bei allen Fragen rund um die Produkte.

Wichtiger Hinweis: Die Wertentwicklung von Kryptowährungen ist sehr volatil und Ihr eingesetztes Kapital könnte vollständig verloren gehen. Haftungsausschluss: https://bit.ly/etcdisc

Über ETC Group



Die ETC Group wurde gegründet, um Investoren die Instrumente zur Verfügung zu stellen, die ihnen den Zugang zu den Anlagemöglichkeiten des Ökosystems der digitalen Vermögenswerte und der Blockchain ermöglichen. Das Unternehmen entwickelt innovative, mit digitalen Vermögenswerten besicherte Wertpapiere, darunter ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) und ETC Group Physical Ethereum (ZETH), die an europäischen Börsen wie XETRA, Euronext, SIX, AQUIS UK und der Wiener Börse notiert sind.

Die ETC Group setzt sich aus einem außergewöhnlichen Team von Finanzdienstleistungsexperten und Unternehmern zusammen, die über Erfahrung mit digitalen Vermögenswerten und regulierten Märkten verfügen. Da Produktqualität und -sicherheit im Mittelpunkt unseres Produktentwicklungsansatzes stehen, ist das Unternehmen bestrebt, kontinuierlich erstklassige börsengehandelte Produkte für institutionelle Kunden auf den Markt zu bringen.

Als Unternehmen hat die ETC Group bereits BTCE auf den Markt gebracht - das weltweit erste börsengehandelte Bitcoin-Produkt mit zentralem Clearing an der Deutschen Börse XETRA, dem größten ETF-Handelsplatz in Europa sowie DA20. Dabei handelt es sich um das weltweit erste Krypto-ETP, das einen MSCI-Index abbildet und einen Schritt in Richtung Investment-Management-Produkte darstellt. DA20 ermöglicht Anlegern ein breites Marktengagement, indem es einen Index von 20 Kryptowährungen abbildet, die etwa 85 % der Kapitalisierung des gesamten Kryptomarktes abdecken.

