adesso sei nach Darstellung von SMC-Research auch 2023 kräftig gewachsen und habe beim Umsatz die Milliardenmarke überschritten. Demgegenüber habe sich der Gewinn rückläufig entwickelt, was aber vor allem auf die schwächere Auslastung im ersten Halbjahr zurückzuführen sei. In den letzten beiden Quartalen sei die Gewinnsituation wieder deutlich verbessert gewesen, weswegen der SMC-Analyst Adam Jakubowski für 2024 mit einem kräftigen Ergebnisanstieg rechnet und der Aktie ein sehr hohes Kurspotenzial zutraut.

Auf Basis der vorläufigen Zahlen habe adesso im letzten Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum um 22 Prozent auf 1.136 Mio. Euro erzielt und sei damit erstmals über die Milliardenmarke vorgestoßen. Damit habe die inzwischen seit fast zwei Jahrzehnten anhaltende Wachstumsgeschichte erfolgreich fortgeschrieben werden können, im Durchschnitt der letzten zehn Jahre habe adesso die Erlöse um fast 24 Prozent pro Jahr gesteigert.

Nicht so erfolgreich sei 2023 die Ergebnisentwicklung gewesen. Vor allem durch die schwächere Auslastung im ersten Halbjahr sei das EBITDA um 14 Prozent auf 80 Mio. Euro zurückgegangen, womit die im Herbst reduzierte Zielspanne genau in der Mitte erreicht worden sei. Erfreulich sei in diesem Zusammenhang gewesen, dass sich die Ergebnisqualität im zweiten Halbjahr wieder deutlich verbessert habe. Auch die Cashflow-Entwicklung, die bis in den Herbst hinein von Verzögerungen in der Fakturierung der erbrachten Leistungen belastet gewesen sei, habe einen kräftigen Endspurt mit deutlich verbesserten Werten gezeigt.

Bis auf den Cashflow, der sich damit deutlich besser entwickelt habe als von den Analysten angenommen, habe die vorläufigen Zahlen sehr nah an den Schätzungen von SMC-Research gelegen. Da gelte auch für die adesso-Prognose für 2024. Diese sehe ein weiteres zweistelliges Umsatzwachstum auf mehr als 1.250 Mio. Euro und eine kräftige EBITDA-Verbesserung auf 110 bis 130 Mio. Euro vor.

Die Analysten haben deswegen keinen größeren Änderungsbedarf an ihren Schätzungen. Das Kursziel sehen sie nun bei 200,00 Euro und trauen der Aktie damit fast ein Verdopplungspotenzial zu. Ihr Urteil bleibe dementsprechend "Strong Buy".

