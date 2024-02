LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach den am vergangenen Freitag vorgelegten Zahlen von 29,00 auf 29,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Sowohl die Zahlen des vierten Quartals als auch der Ausblick auf 2024 hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne aber dennoch damit, dass der Telekomkonzern weiterhin stark wachsen werde, was sich im Aktienkurs noch nicht widerspiegele. Zwar sei auf kurze Sicht betrachtet eine mögliche Aktienplatzierung durch den Bund eine Gefahr. Doch Robilliard rechnet damit, dass ein solcher Aktien-Überhang leicht absorbiert werden dürfte, womöglich von der Telekom selbst./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 19:22 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

