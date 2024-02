Der DAX dürfte am Dienstag knapp unter seinem Rekordniveau keine großen Sprünge machen. Schon am Vortag hatte es kaum Bewegung gegeben, auch wenn es zu einer weiteren Bestmarke von 17.460 Punkten gereicht hatte. Nach der Rally der vergangenen Monate scheint die Luft nach oben zunächst zu dünn zu sein. Seit dem Tief im Oktober hat der DAX rund ein Fünftel an Wert gewonnen. Eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein moderates Minus von 0,1 ...

