(shareribs.com) London 27.02.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag wieder nach oben. Nach den Verlusten der Vorwoche steigen die Marktteilnehmer wieder ein. In der vergangenen Woche hatten die Rohölsorten Brent und WTI zwischen zwei und drei Prozent nachgegeben. Auslöser war die schwindende Hoffnung der Investoren auf eine baldige Leitzinssenkung in den USA. Mittlerweile wird die erste Zinssenkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...