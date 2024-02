LONDON, Feb. 27, 2024und Staatsbürgerschafthalten weiterhin Spitzenplätze in den jährlichen Rankings der weltweit begehrtesten Investitionsmigrationsprogramme der globalen Vermögensberaterfirma Henley & Partners. Maltasichert sich zum neunten Mal in Folge den ersten Platz im Global Citizenship Program Index, während das Portugal Golden Residence Permit Programerneut an der Spitze des Global Residence Program Indexsteht.



Die beiden Indizes, die in der diesjährigen Ausgabe des Berichts über Investitionsmigrationsprogrammevorgestellt werden, bieten eine fundierte Analyse und umfassende Bewertung der weltweit attraktivsten Investitionsprogramme für Wohnsitzund Staatsbürgerschaftund setzen damit den Branchenstandard. In der diesjährigen Ausgabe sind insgesamt 39 Programme vertreten, die zu den wichtigsten von über 100 weltweit zählen. Diese wurden von einer Gruppe unabhängiger Experten bewertet, darunter führende akademische Forscher, Länderrisikospezialisten, Ökonomen, unabhängige Experten für Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsrecht sowie weitere Fachleute. Diese Experten berücksichtigen bei ihrer Bewertung eine Vielzahl relevanter Faktoren. Interaktive digitaleGegenüberstellungender Programme stehen ebenfalls zur Verfügung. Sie ermöglichen es globalen Investoren und wohlhabenden Familien, ein Portfolio zu erstellen, um die für sie wichtigsten Punkte zu identifizieren und verschiedene Optionen abzuwägen.

Dr. Christian H. Kaelin, Experte für internationales Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsrecht sowie Vorsitzender von Henley & Partners, ist der Meinung: "Die Veröffentlichung ist sowohl für Privatkunden und Vermögensverwalter als auch für politische Entscheidungsträger, die Investitionsmigrationsprogramme verwalten wollen, um eine größere Steuerautonomie und Wirtschaftswachstum zu erzielen, von großer Bedeutung." In dieser Zeit verstärkter globaler Volatilität nutzen Nationalstaaten die Investitionsmigration als innovatives Finanzierungsinstrument, um nationale oder regionale Sozial- und Infrastrukturprojekte sowie Entwicklungsinitiativen zu finanzieren, die Nachhaltigkeitsrisiken mindern - zum Vorteil ihrer Bürger und Einwohner."

Bei Staatsbürgerschaftsprogrammen ist Malta unangefochtener Sieger

Im Global Citizenship Program Index, der 13 Programme unter die Lupe nimmt, ist das strategisch günstig gelegene Maltamit 77 von 100 möglichen Punkten einmal mehr an der Spitze. Malta bietet im Rahmen seiner Regelungen zur Staatsbürgerschaft durch außerordentliche Leistungen bei Direktinvestitionen ausländischen Einzelpersonen und ihren Familien die Möglichkeit, durch finanzielle Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes die Staatsbürgerschaft durch ein Einbürgerungszertifikat zu erhalten. Dies ist nach einer Aufenthaltsdauer von 36 Monaten (oder in Ausnahmefällen 12 Monaten) möglich. Das Staatsbürgerschaftsprogramm von Malta, das Henley & Partners zwischen 2013 und 2014 auf die Beine gestellt hat, entwickelte sich rasch zu einem der weltweit führenden Programme seiner Art.

Österreichsichert sich mit einer Punktzahl von 74 den zweiten Platz für sein erstklassiges Staatsbürgerinvestitionsprogramm. Hierbei sind erhebliche finanzielle Beiträge zur österreichischen Wirtschaft seitens der Bewerber erforderlich. Drei Karibikstaaten liegen gleichauf auf dem dritten Platz, jeder mit 70 Punkten: das Staatsbürgerschaftsinvestitionsprogramm von Antigua und Barbuda, das Staatsbürgerschaftsinvestitionsprogramm von Grenadaund das Staatsbürgerschaftsinvestitionsprogramm von St. Luciaziehen mit attraktiven Investitionsmöglichkeiten für Immobilienund Fondsangeboten Investoren an.

Portugal führt die Liste der Aufenthaltsprogramme an

Europa setzt sich auch im Global Residence Program Index2024 durch und belegt mit seinen Programmen die ersten fünf Plätze. Das Portugal Golden Residence Permit Programsichert sich den ersten Platz von insgesamt 26 Programmen, mit einer Punktzahl von 75 von 100. Mit jeweils 73 Punkten teilen sich das Austria Private Residence Programund der aufstrebende Star des Mittelmeers, das Greece Golden Visa Program, den zweiten Platz. Dicht dahinter rangiert das Swiss Residence Programmit 72 Punkten, eine von Henley & Partners entwickelte Investitionsoption, die den privaten Wohnsitz mit den Steuerbestimmungen des Schweizer Systems der Pauschalbesteuerung kombiniert.

Mit gleicher Punktzahl von 71 liegen das Italy's Residence by Investment Programund das UK's Innovator Founder Visaauf dem gemeinsamen vierten Platz. Außerhalb Europas schafft es nur das CanadaStart-Up Visa Program unter die Top 5, das mit 69 Punkten gleichauf mit dem stark beachteten Spain Residence by Investment Programden fünften Platz belegt.

Diversifizierung des Wohnsitzes ist oberste Priorität

Dr. Juerg Steffen, CEO von Henley & Partners, betont: "Die Nutzung alternativer Aufenthalts- und/oder Staatsbürgerschaftsprogramme schafft mehr Flexibilität und Beteiligung in den führenden Wirtschaften weltweit. Dies bietet auch Optionen, die mittlerweile einen unverzichtbaren Bestandteil der Absicherung jeder Familie im 21. Jahrhundert darstellen. Mit einem breiteren Zugang zu verschiedenen Rechtsgebieten erhöht eine Familie die Diversifizierung ihrer Vermögenswerte, verringert ihre Anfälligkeit für länderspezifische, regionale und globale Volatilität und stärkt ihre langfristige Stabilität."

Im vergangenen Jahr standen US-Amerikaner an der Spitze der Antragsteller für alternative Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsoptionen bei Henley & Partners, ein Trend, der sich im ersten Quartal 2024 unvermindert fortgesetzt hat. Das laufende Jahr wird voraussichtlich auch in Bezug auf die Migration von Millionären ein Rekordjahr sein, so der Henley Private Wealth Migration Report. Die Prognose liegt bei 128.000 vermögenden Einzelpersonen, die in ein neues Land übersiedeln werden, im Vergleich zu 120.000 im letzten Jahr. Dies übertrifft sogar den vorpandemischen Höchststand von 110.000.

