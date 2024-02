Plug Power begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. So kann der Kurs satte rund zwei Prozent zulegen. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 2,83 EUR. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken. Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Da eine wichtige Haltezone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...