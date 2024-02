Im Premium Grundfähigkeitsschutz der Canada Life hat sich einiges getan: Im September 2023 wurden mehrere Definitionen der Grundfähigkeiten erneuert und der Arbeitsunfähigkeitsschutz (AU-Klausel) in nun flexibel bei Vertragsschluss an- und abwählbar. Die Canada Life hat ihren Premium Grundfähigkeitsschutz in den letzten Monaten verbessert. Zusätzlich zu den kundenfreundlicheren Definitionen von sieben der 19 Grundfähigkeiten im September können Neukunden den Arbeitsunfähigkeitsschutz (AU-Klausel) ...

