Pepe Coin explodiert in die Top 100: Folgt dieser Meme-Coin?

Der Pepe Coin steigt in den letzten 24 Stunden um rund 50 Prozent. In einem bullischen Gesamtmarkt fließt Kapital in den Ethereum-Meme-Coin, der damit wieder die Top 100 erreicht. Auch BONK profitiert kräftig, spekulatives Kapital sucht weiterhin nach Chancen. Dennoch schafft Pepe endlich wieder das Flippening von Bonk - das Pendel ist zugunsten von Ethereum-basierten Projekten ausgeschlagen. Nun stellt sich die Frage, ob Anleger nach einer Wochenperformance von rund 75 Prozent noch einsteigen sollten oder das Chance-Risiko-Verhältnis schlechter geworden ist.

Mit einer Tagesperformance von rund 225 Prozent möchte auch der Meme-Coin Frog Wif Hat (FWIF) nun seine Erfolgsgeschichte beginnen. Der DEX-Launch folgte erst gestern, in den letzten 24 Stunden gab es dann schon kräftige Kursgewinne, während sich zugleich die Anzahl der Holder bereits der 1000 nähert. Die aktuelle Marktkapitalisierung scheint mit rund 1,66 Millionen US-Dollar noch gering - hier sind Vervielfachungen des initialen Investments bei gleichzeitig ansteigenden Risiken weiterhin möglich.

Sollten Anleger jetzt also Pepe Coin oder Frog Wif Hat kaufen?

Pepe Coin pumpt wieder: Ausbruch! Volumen bullisch

Die jüngste Kursentwicklung beim Pepe Coin macht Hoffnung auf eine weitere Rallye. Denn hier stieg der Kurs in 24 Stunden um rund 50 Prozent, in der vergangenen Woche um fast 75 Prozent. Auch das Volumen stieg in den letzten 24 Stunden um rund 375 Prozent an. Damit macht es einen guten Eindruck, wie sich die aktuelle Lage beim Pepe Coin darstellt. Mit dem Sprung in die Top 100 ist dem Meme-Coin von Ethereum wieder mehr Aufmerksamkeit gewiss. Knapp ein Jahr nach dem Start der Erfolgssaison könnten wir die zweite PEPE-Rallye erleben.

Augenscheinlich bleibt das Interesse an derartigen Meme-Coins mittlerweile länger hoch. Pepe Coin ist etabliert - ob ohne Nutzen und nur mit dem Community-Fokus mittelfristig der Markt outperformt werden kann, bleibt weiterhin fraglich. Denn irgendwann dürfte das spekulative Kapital erneut die Frage stellen, wie viel Upside bei einer Marktkapitalisierung von rund 900 Millionen US-Dollar überhaupt noch möglich ist.

Nichtsdestotrotz sind Momentum und relative Stärke aktuell eindeutig auf der Seite von PEPE.

Frog Wif Hat - ist dieser Meme-Coin besser als PEPE?

Mit einem Kursplus von rund 250 Prozent an einem halben Tag startete Frog Wif Hat auf den DEX. Nach einem anfänglichen Pump und fast 1000 Prozent Kursgewinne folgten hier die Gewinnmitnahmen. Nun scheint die Bodenbildung im Laufe der Nacht vollendet. Heute morgen erholt sich Frog Wif Hat weiter und bei der weiterhin günstigen Marktkapitalisierung scheint im Laufe des Tages ein neues Allzeithoch vorstellbar.

Denn Frog Wif Hat ist den meisten Anlegern noch nicht bekannt, die Marktkapitalisierung ist mit 1,73 Millionen US-Dollar gering. Die Liquidität liegt dennoch bei hohen 400.000 US-Dollar und wurde nach Angaben von Team Finance gesperrt. Ferner beträgt das Volumen rund 7,5 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Stunden. Hier zeigt sich ein eindrucksvolles Interesse beim neuen Meme-Coin, der mit den französischen Eigenarten kokettiert und zugleich den wohl besten Zeitpunkt für einen Launch anvisiert hat.

Denn das jüngst bullische Momentum bei PEPE dürfte auch wieder Nachahmer motivieren - die Roadmap ist voll mit spannenden Ereignissen. Wer hier einen Blick auf Frog Wif Hat wirft, könnte also belohnt werden.

Denn in einem bullischen Gesamtmarkt laufen erfahrungsgemäß auch spekulative Projekte gut, wenn Anleger den Mut haben, die besten Meme-Coins zu picken.

Frog Wif Hat Token nicht verpassen!

