Laufende Fusionskontrollverfahren: 1. XTC New Energy Materials Europe GmbH, Düsseldorf (Xiamen Tungsten Co. Ltd., Xiamen /China) und 2. Orano CAM SAS, Chatillon /FR (fr. Staat); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens 'CAM JV' mit Sitz in Dünkirchen /FR