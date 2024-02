Wann der KI-Hype endet von Torsten Ewert Sehr verehrte Leserinnen und Leser, der Chefredakteur des Handelsblatts, Sebastian Matthes, antwortete neulich auf die Frage, welche Folgen die Künstliche Intelligenz für die Arbeit seiner Redaktion haben wird, das er zwar erwarte, dass "ein großer Teil der Arbeit, die heute in Redaktionen anfällt, zumindest teilweise automatisiert" wird (vor allem PC-Routinetätigkeiten), aber er sei sich sicher, so Matthes weiter, dass ChatGPT und Co. "die eigentliche journalistische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...