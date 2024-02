Einmal mehr hat Investoren-Legende Warren Buffett mit der Präsentation der Quartalszahlen einen Brief an die Aktionäre geschrieben. Erstmals seit Bestehen der Investmentholding "Berkshire Hathaway" allerdings ohne den im vergangenen November verstorbenen Charlie Munger. Dabei wird das "Orakel von Omaha" sehr vorsichtig für die künftige Entwicklung seines Unternehmens!Die Last der gestiegenen GrößeEin Problem, was in den letzten Jahren immer mehr erkennbar wurde, ist die Tatsache, dass durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...