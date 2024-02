Bei Heidelberg Materials klingeln die Kassen

Am 22.2. berichtete Heidelberg Materials (DE0006047004) zum Geschäftsjahr 2023. Trotz der zinsbedingt bescheidenen Stimmung in der Baubranche und gesunkenen Absatzmengen konnte der Hersteller schwerer Baumaterialien den Umsatz um 4,4 Prozent auf 21,2 Mrd. Euro und den operativen Gewinn (EBITDA) um 19 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro steigern; die EBITDA-Marge erreichte mit 20,1 Prozent wieder den angepeilten Korridor von 20 bis 22 Prozent. Grund für Top-Ergebnis sind einerseits gesunkenen Energiekosten und andererseits erfolgreich durchgesetzte Preiserhöhungen. Heidelberg Materials kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,2 Mrd. Euro an: Die erste von drei Tranchen soll nach der Hauptversammlung am 16.5. erworben werden, die letzte bis Ende 2026.



Discount-Strategie mit 7,1 oder 9,5 Prozent Puffer (Juni / September)



Das Discount-Zertifikat der BNP (ISIN DE000PN5BR17) bietet beim Preis von 79,65 Euro eine Rendite von 5,35 Euro oder 23,8 Prozent p.a., sofern der Aktienkurs am 21.6.24 mindestens auf Höhe des Caps von 85 Euro schließt (ansonsten Aktienlieferung). Das baugleiche Produkt mit Bewertungstag 20.9.24 gibt"s unter der ISIN DE000PN9TT60 mit einem Renditepotenzial von 17,3 Prozent p.a.



Bonus-Strategie mit 17,8 Prozent Puffer (September)



Das Capped-Bonus-Zertifikat der DZ Bank (ISIN DE000DJ83PC0) bringt beim Preis von 86,16 Euro eine Rendite von 3,84 Euro oder 13,8 Prozent p.a. (Bonus-Level und Cap 90 Euro), wenn die Aktie bis zum Bewertungstag 21.6.24 nie die Barriere von 70 Euro unterschreitet, andernfalls erhalten Anleger einen Barausgleich. Attraktiv: Das Produkt handelt aktuell auf Kursniveau der Aktie (ohne Aufgeld).



Einkommensstrategie mit 12,5 Prozent Kupon p.a. (Dezember)



Die Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HD1UNE8 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen festen Kupon von 12,5 Prozent p.a. Durch den Einstieg leicht über pari beträgt die effektive Rendite 11,7 Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.12.23 zumindest auf Höhe des Basispreises von 85 Euro notiert; andernfalls gibt"s 11 Aktien (= 1.000 Euro / 85 Euro; Bruchteile im Barausgleich).



ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die davon ausgehen, dass Heidelberg Materials den Erfolgskurs fortsetzt, aber auf aktuellem Kursniveau defensiv agieren will, kann mit den Strategien bereits bei seitwärts tendierenden und sogar leicht nachgebenden Kursen attraktive Renditen erzielen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heidelberg-Aktien oder von Anlageprodukten auf Heidelberg-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen