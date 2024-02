Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Datenveröffentlichungen könnten heute gegenläufige Einflüsse auf das Marktgeschehen haben, so die Analysten der Helaba.Letztlich würden die Analysten die Bedeutung der Durable Goods Orders höher einschätzen und so sollten sich die Rentenmärkte heute gut unterstützt zeigen. Auch der Euro dürfte profitieren, wenn die Zinssenkungsspekulation in den USA wieder forciert werde. Für den deutschen Aktienmarkt könnte dies bedeuten, dass das hohe Niveau gehalten, vielleicht sogar noch ausgebaut werden könne. ...

