Hyundai hat in diesem Monat die Produktion seiner sportlichen N-Modelle mit Verbrennungsmotor für Europa eingestellt. Künftig wird es unter dem Performance-Label N in Europa nur noch Elektroautos geben - angefangen mit dem Hyundai Ioniq 5 N. Die letzten Exemplare des i20 N und i30 N werden noch bis zum Jahresende 2024 in den Handel gebracht. Danach wird es unter dem Performance-Label N in Europa nur noch Elektroautos geben - angefangen mit dem Hyundai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...