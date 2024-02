© Foto: Nati Harnik - picture alliance/AP Photo



Buffett scheint keine guten Investitionsmöglichkeiten am Markt zu sehen. Erneut meldete Berkshire Hathaway einen Rekordbetrag von mehr als 160 Milliarden US-Dollar an Bargeldreserven. Warum das eine Warnung sein könnte. Berkshires Stimmung steht im Widerspruch zu der des breiten Aktienmarktes. Der S&P 500 verzeichnet immer neue Rekorde und insbesondere Tech-Aktien, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen, sind im Aufwind. Doch Altmeister Buffett scheinen erneut die Ideen auszugehen. Der Bargeldbestand von Berkshire Hathaway stieg bis Ende 2023 auf einen Rekordwert von 167,7 Milliarden US-Dollar. "Es gibt nur noch eine Handvoll Unternehmen in diesem Land, die in der Lage sind, die Nadel …