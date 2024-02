Wien (ots) -Bertrams neue Single "SONNTAG""Der Samstag war so wunderbar. Wie immer, wenn man weiß, morgen ist noch ein freier Tag." Und der ist: SONNTAG. Indie-Loopartist Bertram (http://www.bertram-music.com/) hat das vielen vertraute Sonntagsblues-Gefühl vertont und arbeitet sich mit seiner neuen Single SONNTAG an eben diesem ab.Kein normaler Tag, denn "... da schwingt so vieles mit"! Emotionaler, im Farbgedächtnis dunkler als andere Wochentage. Mit zunehmendem Alter immer heller. Mittlerweile fast Wochenliebling. Früher war nicht alles besser!Nach dem rohen Vorgänger "Wo schlägt das Pendel heute hin?" wird es am SONNTAG etwas weicher: Schwere Bassstrukturen mit zunehmend heiteren Klängen in Dur. Zuversicht durch den Gesang widerspiegelnd. Und wie fast immer: ein Schuss Psychedelisches.Video-Artist Eyup Kus (https://www.eyupkus.com/) hat zusammen mit Bertram die Essenz des Songs visuell eingefangen. Bertram und sein jugendliches Ich begegnen sich im Traum, das Pendel aus dem Vorgängersong ist in der Gegenwart zur Ruhe gekommen. Des Sonntags triste Schwere ist zu wohliger Entspannung geworden.Video-Preview hier (https://youtu.be/gekn-tuFlzg) - Offizielles Release-Datum am 29.02.2024.SONNTAG von Bertram hier streamen (https://bertram.ffm.to/sonntag)Bertrams neue Single "SONNTAG" Hier beim passenden Musikanbieter streamen (https://bertram.ffm.to/sonntag)Pressekontakt:Musik- und Video-Download auf Anfrage beiVOLLER SOUND - Music- and LabelserviceAndreas VollerTelefon: +43 664 41 35 019E-Mail: andreas@vollersound.comhttp://www.vollersound.com/Original-Content von: VOLLER SOUND, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150202/5722813