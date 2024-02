Pressemitteilung der SoWiTec group GmbH:

SOWITEC und AES Argentina unterzeichnen Vereinbarung zur Ausweitung von erneuerbaren Energieprojekten in ArgentinienDie SOWITEC Group GmbH, vertreten durch ihre lokale Tochtergesellschaft in Argentinien, hat eine Vereinbarung mit AES Argentina unterzeichnet, um ihr Engagement für erneuerbare Energieprojekte in Argentinien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...