Original-Research: DATRON AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu DATRON AG



Unternehmen: DATRON AG

ISIN: DE000A0V9LA7



Anlass der Studie: vorläufiger GB 2023, Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.02.2024

Kursziel: EUR 16,76

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



2024: Moderates Wachstum in anspruchsvollem Makroumfeld möglich - Bewertung attraktiv



Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den vorgelegten, vorläufigen 2023er Zahlen (Umsatz EUR 63,8 Mio.; EBIT EUR 6,03 Mio.; EPS: EUR 1,10) unsere Erwartungen leicht übertroffen. Obwohl das Makroumfeld in 2024 anspruchsvoll bleiben dürfte und mit den Spannungen im Nahen Osten ein weiterer Konfliktherd hinzugekommen ist, gehen wir davon aus, dass DATRON umsatzseitig die obere Hälfte der avisierten Bandbreite erreichen wird. Auf Grund der breit über verschiedene Branchen gestreuten Kundenbasis ist die Umsatzentwicklung weniger volatil als beim durchschnittlichen Maschinenbauer. Der derzeitige Aktienkurs honoriert dies gegenwärtig nicht. Mit einem KGV2024 von 9,23 (PG: 11,88) ist die Aktie kapitalmarktseitig günstig bewertet.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 16,76. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28991.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

